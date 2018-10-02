اتحاد المستثمرين يستضيف وزير التموين اليوم

يستضيف، اليوم الثلاثاء، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك.



يناقش الاجتماع عدد من القضايا الهامة منها آليات تدبير احتياجات المواطن الأساسية، ضوابط تسعير السلع والخدمات والقضاء على الفوضى السعرية و دعوة رجال الصناعة للمساهمة في ضبط الأسعار، لتصل السلع للمستهلكين خاصة غير القادرين، بالقدر الكافي وبالسعر المناسب.



ويستعرض وزير التموين الجهود التى تبذلها الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحيلولة دون تربح المستغلين.

