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اقتصاد

الاستثمار والتعاون الدولي تطلق ورشة لرأسمال المخاطر.. اليوم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
تفتتح الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تحسين بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بمقر الوزارة بطريق صلاح سالم.

وتعقد الوزارة تلك الورشة بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، بغرض تعزيز التمويل المالي غير البنكي بالتزامن مع سلسلة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية التي حسمتها الوزارة أبرزها قانون الاستثمار الجديد و الشركات والتأجير التمويلي.

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