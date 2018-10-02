لجنة العمال المركزية بالمحافظين تناقش خطتها في الربع الأخير من 2018

عقدت لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، اجتماعها الشهري، مساء أمس؛ لمناقشة عدة قضايا متعلقة بقوانين العمال والبطالة.



وأوضح شعبان خليفة، رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا للحزب، أن اللقاء تضمن حضور قيادات عمالية وممثلي عن نقابات العمال بالمحافظات المختلفة، وتم استعراض ما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية ومناقشة خطة عملها خلال الربع الأخير من العام الجاري حتى 30 ديسمبر 2018، مشيرا إلى أنه تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجامعة العمالية، وكيفية التجهيز لملتقى التوظيف في المحافظات المختلفة لمواجهة مشكلة البطالة.



وأضاف خلفية، أنه تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالشأن التشريعي، ومنها، المطالبة بضرورة المشاركة في إعداد لائحة قانون الخدمة المدنية التي سيتم تعديلها، وكذلك مناقشة قانون العمل، خاصة مع اعتراض اللجنة المركزية على 10 مواد في القانون، والتطرق لكيفية التنسيق لعرض بدائل لتلك المواد والتقدم بها للمختصين، مضيفا أنه يتم التجهيز للتقديم بطلب خلال مناقشة قانون التأمينات والمعاشات بأن يكون هناك حد أدنى للمعاشات لكبار السن بما يسمح لهم بمواجهة ظروف الحياة الحالية.



وأشار خليفة، إلي أن الاجتماع تطرق لعدد من القضايا العمالية التي تلقت فيها اللجنة شكاوى من العمال، وتم التدخل فيها والإعلان عن قيام محامين متطوعين من اللجنة للدفاع عن حقوق العمال أمام المحاكم العمالية، مشيرا إلي أن الحزب تدخل لحل عشرات القضايا العمالية.



وأوضح رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، أنه يتم التجهيز لعقد دورات تثقيفية للعمال لشرح ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات وخطوات المطالبة بالحقوق من التقدم بطلبات للتلويح بالاعتصام والإضراب وغيره من الأمور المشروعة، وكذلك التجهيز لتنظيم معارض بمناسبة التخفيضات سواء الشتوي أو الصيفي، ليتم إقامتها في المناطق الشعبية لمحاربة الغلاء.



واستطرد أنه تم الاتفاق على عدد من الخطوات لتنفيذها على أرض الواقع خلال الأشهر المقبلة.