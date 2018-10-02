ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

لجنة العمال المركزية بالمحافظين تناقش خطتها في الربع الأخير من 2018

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:04 ص
اجتماع لجنة العمال
اجتماع لجنة العمال بحزب المحافظين
معتز الخصوصي
عقدت لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، اجتماعها الشهري، مساء أمس؛ لمناقشة عدة قضايا متعلقة بقوانين العمال والبطالة.

وأوضح شعبان خليفة، رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا للحزب، أن اللقاء تضمن حضور قيادات عمالية وممثلي عن نقابات العمال بالمحافظات المختلفة، وتم استعراض ما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية ومناقشة خطة عملها خلال الربع الأخير من العام الجاري حتى 30 ديسمبر 2018، مشيرا إلى أنه تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجامعة العمالية، وكيفية التجهيز لملتقى التوظيف في المحافظات المختلفة لمواجهة مشكلة البطالة.

وأضاف خلفية، أنه تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالشأن التشريعي، ومنها، المطالبة بضرورة المشاركة في إعداد لائحة قانون الخدمة المدنية التي سيتم تعديلها، وكذلك مناقشة قانون العمل، خاصة مع اعتراض اللجنة المركزية على 10 مواد في القانون، والتطرق لكيفية التنسيق لعرض بدائل لتلك المواد والتقدم بها للمختصين، مضيفا أنه يتم التجهيز للتقديم بطلب خلال مناقشة قانون التأمينات والمعاشات بأن يكون هناك حد أدنى للمعاشات لكبار السن بما يسمح لهم بمواجهة ظروف الحياة الحالية.

وأشار خليفة، إلي أن الاجتماع تطرق لعدد من القضايا العمالية التي تلقت فيها اللجنة شكاوى من العمال، وتم التدخل فيها والإعلان عن قيام محامين متطوعين من اللجنة للدفاع عن حقوق العمال أمام المحاكم العمالية، مشيرا إلي أن الحزب تدخل لحل عشرات القضايا العمالية.

وأوضح رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، أنه يتم التجهيز لعقد دورات تثقيفية للعمال لشرح ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات وخطوات المطالبة بالحقوق من التقدم بطلبات للتلويح بالاعتصام والإضراب وغيره من الأمور المشروعة، وكذلك التجهيز لتنظيم معارض بمناسبة التخفيضات سواء الشتوي أو الصيفي، ليتم إقامتها في المناطق الشعبية لمحاربة الغلاء.

واستطرد أنه تم الاتفاق على عدد من الخطوات لتنفيذها على أرض الواقع خلال الأشهر المقبلة.

ترشيحاتنا

متهم بالسرقة يشنق نفسه داخل حجز مركز شرطة المنشاة بسوهاج

مجلس الأهلي يحضر تكريم حسن حمدي في الأهرام.. صور

شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم

السعودية تنفي تعليق مشروع للطاقة الشمسية مع سوفت بنك

محمد هنيدى ينضم إلى متسابقي أراب جوت تالنت وأحمد حلمى يرفض وجوده

ثروت سويلم: حضور 8500 من الأعضاء مباراة وفاق سطيف فى مصلحة الأهلي.. فيديو

أهالي الجمالية يشيعون جثمان الطفل يوسف حمادة ضحية التنمر.. فيديو

لجنة الانضباط بالدوري الجزائري تعاقب وفاق سطيف

كارتيرون يعلق على قرار غياب جماهير الأهلي عن مواجهة وفاق سطيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر
أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو
برلماني: وقفنا في وش المدفع عشان خاطر بلدنا.. فيديو
فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟