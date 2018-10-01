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ناشطة حقوقية تطالب قومي الأمومة والطفولة بمقاضاة المعتدى على فتاة التروسيكل

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:39 م
صدى البلد
هاني حسين
ناشدت عزة كامل، الناشطة الحقوقية، المجلس القومي للأمومة والطفولة بمقاضاة الشخص الذى قيد فتاة على «تروسيكل» بمحافظة بورسعيد.

وأضافت " كامل " في مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" ما حدث مع فتاة التروسيكل جريمة يعاقب عليها مُرتكبها، ولازم نكون عارفين إن دي طفلة تعرضت للتعذيب والضرب".

وتابعت: "من حقنا رفض الموافقة على تصالح الفتاة مع الشخص الذى قيدها على التروسيكل، لأننا أمام جريمة بشعة وانتهاك لحق الطفلة، وتعريضها للضغط النفسي".

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