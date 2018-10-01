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توك شو

مخترع من ذوي الإعاقة يشرح كيف يساعد اختراعه ضعاف السمع

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توك شو
قال عمرو عبدالعزيز، أحد المكرمين بالمؤتمر السنوي السابع للاتصالات لتمكين ذوي الإعاقة، إنه تم تكريمه في مؤتمر خاص بتكنولوجيا خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وهي تكنولوجيا المساعدة، لافتا إلي أن هذه مسابقة كانت تنظمها وزارة الإتصالات، موضحا أن في هذه المسابقة يتم تقديم تكنولوجيات مختلفة لمساعدة ذوي الإعاقة.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «إحنا كنا عاملين تكنولوجيا للناس إللي عندهم مشكلة في السمع سواء كانوا ضُعاف أو فاقدين للسمع والمعرضين للخطر بسبب ضعف السمع».

وأوضح: «التكنولوجيا إللي عملناها كانت جهاز يتم تركيبه علي النضارة، بتحول المعلومات الصوتية لمعلومة مرئية وبيتحرك ويتعمل مع حياته بشكل طبيعي، وبتعرض له أول حاجه إتجاه الأصوات إللي حواليه وبالتالي يقدر ياخذ رد فعل أسرع، وبتعرض له الإتصالات اللي جايه علي تليفونه، وبيعرف إن مين إللي اتصل بيه، وبتساعده في المكان إللي مافيش حد فيه هي بتحوله كلام الراجل لكلام مقروء بيتعرض علي النضارة».

وأشار إلي أن أول نموذج لهذه التقنية كان في المسابقة وتم عرضه على الرئاسة، لافتا إلى أن هذه التقنية الآن في مرحلة التطوير لكي تدخل حيز التصنيع، كاشفا عن إتاحتها في وقت قريب.

ولفت: «أما ابتدينا المشروع كنا بنعتمد علي حاجه جايه من برا، وبعدين غيرنا اتجاه المشروع وبدأنا نعملها بإيدينا، مؤكدا: «النضارة معموله بمكونات من اللي موجودة في السوق، علشان كدا سعرها هيكون منخفض عن النضارات المماثلة ليها».

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