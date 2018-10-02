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محافظات

الأقصر تحصد المركز الأول في دورة التخطيط العمراني

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:29 ص
المهندس سامح ناجى
المهندس سامح ناجى مدير الإدارة العامة للتخطيط
شمس يونس
حصلت الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الاقصر على المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية، التي مثلها المهندس سامح ناجي بالامتحانات المنعقدة عن البرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات مهندسى المشروعات والتخطيط العمرانى والتنظيم التى أقيمت بمركز التنمية المحلية بسقارة والتابع لوزارة التنمية المحلية، خلال الفترة من 23 وحتى 27 من سبتمبر الماضى.

وأوضح المهندس سامح ناجى مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الاقصر أن هذا البرنامج أقيم بمشاركة مرشح ممثل عن كل محافظة من مديري إدارات التخطيط العمرانى والمشروعات والإدارات الهندسية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لاستمرار عمل الوزارة على الاهتمام بالعنصر البشري بالإدارة المحلية، والتوسع في برامج التدريب وزيادة الوعى الفكري، لمجابهة كافة التحديات والشائعات التي تعوق مسيرة التنمية والنهوض بالدولة المصرية من خلال التركيز على اختيار برامج تدريبية متنوعة تستند على الأساليب التكنولوجية الحديثة ما يساهم في الارتقاء بقدرات العاملين بالمحليات في المحافظات.

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