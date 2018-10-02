صيحة جديدة للرموش تجتاح عالم الجمال.. صور

تتعدد صيحات الجمال والألوان، وقد لاحظنا في السنوات الماضية رواج الماسكارا باللون الأزرق إضافة إلى اللون الأسود الشهير جدًا.



ولكن اليوم، صيحات الجمال تتجه إلى الألوان أكثر فحتى الرموش أصبحت رائجة بالألوان إن كان من خلال تلوينها بالماسكارا أو بوضع الرموش الاصطناعية الملونة.



شاهدي هذه الصور واستوحي منها إطلالاتكِ: