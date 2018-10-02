ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

صيحة جديدة للرموش تجتاح عالم الجمال.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تتعدد صيحات الجمال والألوان، وقد لاحظنا في السنوات الماضية رواج الماسكارا باللون الأزرق إضافة إلى اللون الأسود الشهير جدًا.

ولكن اليوم، صيحات الجمال تتجه إلى الألوان أكثر فحتى الرموش أصبحت رائجة بالألوان إن كان من خلال تلوينها بالماسكارا أو بوضع الرموش الاصطناعية الملونة.

شاهدي هذه الصور واستوحي منها إطلالاتكِ:
صيحة جديدة للرموش تجتاح عالم الجمال.. صور
صيحة جديدة للرموش تجتاح عالم الجمال.. صور

ترشيحاتنا

مصدر: لا صحة لحرق أهالي طفل الدقهلية المقتول منزل ذوي الجاني

أهالي الجمالية يشيعون جثمان الطفل يوسف حمادة ضحية التنمر.. فيديو

لجنة الانضباط بالدوري الجزائري تعاقب وفاق سطيف

شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر

هاني رمزي يكشف أسباب ضم أحمد علي ومروان محسن للمنتخب.. فيديو

حقيقة انتشار تي شيرت مثير للجدل بين النجمات

متهم بالسرقة يشنق نفسه داخل حجز مركز شرطة المنشاة بسوهاج

مفاجأة.. قاتل طالب الرحاب يشكك في تقرير الطب الشرعي: بنتي ليست عذراء

الكويت تكشف حقيقة وقف صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة

فضائح مرشح ترامب الجنسية تتسبب في رقم قياسي من بلاغات ضحايا التحرش

روسيا تستعرض عضلاتها ضد الولايات المتحدة في عقر دارها ..فيديو

ايداع المتهم بإطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة مستشفى للصحة النفسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر
أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو
برلماني: وقفنا في وش المدفع عشان خاطر بلدنا.. فيديو
فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟