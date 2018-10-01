أسامة هيكل يكشف أماكن بث قنوات الإخوان والسبيل الوحيد لإغلاقها

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن القنوات الفضائية الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية تبث من على قمر فرنسى هو«يوتلسات» ولا تبث من على النايلسات.



وأضاف هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه لكي يتم غلق القنوات الداعمة للإرهاب يجب صدور حكم قضائي، موضحا أنه يجب ملاحقة القنوات الفضائية الداعمة للإرهاب دوليا، فالإعلام تحول لأداة من أدوات الحرب.



وتابع هيكل، أن هناك أحكاما قضائية صدرت لإغلاق هذه القنوات، إلا أنها تظهر بعد أيام بنفس المالك باسم ومكان مختلفين، مشددًا على أن هذا الأمر يحتاج لتعاون دولي أكثر لمواجهة هذا الشكل من الإرهاب.