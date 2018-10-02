تعرف على برامج إعداد القادة الحكوميين بالأقصر

أعلنت نعمة حجاج حسانى مديرة ادارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر، عن البرامج التدريبية التى ينفذها مركز إعداد القادة للعاملين بالقطاع الحكومى، وذلك فى إطار النهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.



وأوضحت مديرة إدارة التدريب، أن البرامج المقدمة للعاملين تشمل برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية من الدرجة العالية، والاعداد لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام، وتنمية مهارات شاغلى وظائف الإدارة العليا، ومجموعة برامج الإدارة الوسطى والإشرافية وتشمل "برنامج قانون الخدمة المدنية، وبرنامج الإعداد لشغل الوظائف الإشرافية، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الخدمات الحكومية والتحول الرقمى، وبرامج البروتوكول والمراسم، ومفاهيم التخطيط الفعال من التصميم إلى التنفيذ، وادارة الجودة الشاملة، والأسلوب العلمى لتشخيص وحل المشكلات، وبناء وادارة العمل".



وتابعت حسانى أن البرامج تشمل مجموعة برامج الإدارة التخصصية وتتضمن برامج أخصائى شئون مالية، وأخصائى تدريب، وأخصائى تنظيم، وأخصائى شئون قانونية، وأخصائى تفتيش مالى وإدارى، وإدارة المخازن والرقابة على المخزون السلعى، وعلاقات عامة ومراسم، وأخصائى ترتيب وموازنة الوظائف، وأخصائى شكاوى وتفتيش، وأخصائى نظم المعلومات الادارية.



كما توجد برامج حسب المسار الوظيفى وتتضمن برامج العقود الادارية، ونظام التأمين الاجتماعى، القرار الادارى واجراءات التقاضى، وتوجد مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات وتشمل برامج ميكروسوفت ، والاحصاء وتحليل البيانات، والتأهيل المتكامل، أساسيات الحاسب الآلى، وقواعد البيانات، والشبكات والصيانة.