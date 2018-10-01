متهم بالسرقة يشنق نفسه داخل حجز مركز شرطة المنشاة بسوهاج

انتحر الليلة متهم في واقعة سرقة "توك توك" بشنق نفسه برباط ترينج كان يرتديه وربطه في شباك الحجز بمركز شرطة المنشاه بسوهاج.



تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشاة يفيد بانتحار محبوس على ذمة واقعة سرقة "توك توك" عن طريق شنق نفسه داخل حجز مركز الشرطة، وانتقل إلي مكان الواقعة قيادات مديرية الأمن وتبين من الفحص ان المنتحر يدعي حماده.ف.ح، 22 سنة مقيم بقرية اولاد علي دائرة مركز المنشاه ، ومتهم في واقعة سرقة "توك توك"، وأخلي سبيله في الواقعة من النيابة العامة، وصادر بحقه حكمان واجبا النفاذ بإجمالي 18 شهرا وتبين انتحاره عن طريق شنق نفسه برباط ترينج.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المركز، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات في الواقعة وكلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.