ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

متهم بالسرقة يشنق نفسه داخل حجز مركز شرطة المنشاة بسوهاج

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:54 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
خالد رياض
انتحر الليلة متهم في واقعة سرقة "توك توك" بشنق نفسه برباط ترينج كان يرتديه وربطه في شباك الحجز بمركز شرطة المنشاه بسوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشاة يفيد بانتحار محبوس على ذمة واقعة سرقة "توك توك" عن طريق شنق نفسه داخل حجز مركز الشرطة، وانتقل إلي مكان الواقعة قيادات مديرية الأمن وتبين من الفحص ان المنتحر يدعي حماده.ف.ح، 22 سنة مقيم بقرية اولاد علي دائرة مركز المنشاه ، ومتهم في واقعة سرقة "توك توك"، وأخلي سبيله في الواقعة من النيابة العامة، وصادر بحقه حكمان واجبا النفاذ بإجمالي 18 شهرا وتبين انتحاره عن طريق شنق نفسه برباط ترينج.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المركز، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات في الواقعة وكلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

ترشيحاتنا

روسيا تستعرض عضلاتها ضد الولايات المتحدة في عقر دارها ..فيديو

داعية إسلامي يكشف سر تمرة رفض رسول الله أن يأخذها حفيده ..فيديو

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

شاهد.. أول وسيلة إعلامية تدخل حقل ظهر للغاز الطبيعي

قصة مواطن مصرى فى الغربة فارق الحياة لمدة 30 دقيقة بسبب طرده من العمل.. صور

تعرف على علاج دوالي الساقين

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

خطأ كتابي يمنع نائبا من ذوي الاحتياجات الخاصة من حضور افتتاح مدارس التربية الفكرية

كارتيرون يعلق على قرار غياب جماهير الأهلي عن مواجهة وفاق سطيف

تصريح جديد من كيم كارداشيان للرد على اتهامات زوجها كاني ويست

المتهم بإطلاق النيران على قاضي القاهرة الجديدة يعترف بالواقعة

فضائح مرشح ترامب الجنسية تتسبب في رقم قياسي من بلاغات ضحايا التحرش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم
برلماني: قانون المحليات يحد من الفساد ويسن عقوبات رادعة.. فيديو
شاهد.. أول وسيلة إعلامية تدخل حقل ظهر للغاز الطبيعي
برلمانية: قانون الأحوال الشخصية على رأس اهتمامات النواب .. فيديو
ناشطة حقوقية تطالب قومي الأمومة والطفولة بمقاضاة المعتدى على فتاة التروسيكل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟