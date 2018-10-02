صبور: التنمية العقارية تتضمن التوسع فى تصدير العقار للخارج

قال المهندس حسين صبور، الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين والمطور العقارى، ان التنمية العقارية والعمرانية هي الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة الأخيرة، وخاصة عبر السماح بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك التنمية ليصبح الآن مساهم رئيسي وقوي بها.



وأضاف صبور، أن التنمية لا تشمل بناء عقارات فقط، ولكنها يجب أن تتضمن التوسع في التصدير للخارج وبناء مصانع يتم من خلالها توفير فرص عمل للمواطنين، وكذلك تنفيذ مشروعات خدمية توفر احتياجات هؤلاء المواطنين.



كما أكد أن تصدير العقار يعد إضافة جديدة للقطاع العقاري وللاقتصاد المصري، مطالبا الحكومة بتقديم مزيد من الدعم لهذا الملف، خاصة مع وجود العديد من المشروعات المتميزة التى تنفذها الدولة والمطورين المصريين ويمكن عرضها بالخارج.