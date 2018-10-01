برلمانية: قانون الأحوال الشخصية على رأس اهتمامات النواب .. فيديو

قالت مي محمود، عضو مجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع للمجلس يواصل مجهود 90 نائبة داخل المجلس خلال الثلاثة أدوار السابقة للحفاظ على حقوق المرأة.



وأضافت " محمود " في حوارها في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن القوانين الخاصة بالمرأة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية على رأس اهتمامات النواب بدور الانعقاد الرابع، مضيفة:" نرغب في الحفاظ على الكيان الأسري من أجل صالح الأطفال التي تعاني كثيرا من انفصال الأب والأم".



وتابعت:" نحن في حاجة إلى قوانين تعالج أسباب ارتفاع نسب الطلاق، وذلك للحفاظ على حقوق الطفل في الرعاية والحضانة في حال انفصال الوالدين".

