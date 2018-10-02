بروتوكول تعاون لتدريب 22 ألف معلم على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

قالت الدكتورة انجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، إن فكرة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة جاءت بعد إعلان رئيس الجمهورية، عام 2018 هو عام ذوي الإعاقة .



وأضاف مشهور، في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع عبر فضائية "الأولي المصرية "، أنه كان لابد من وجود تكاتف مع كثير من الجهات، من أجل توفير الاحتياجات بكل أطفال وشباب ذوي الاحتياجات الخاصة .



وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم ،اتخذت الكثير من الخطوات من أجل اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل العملية التعليمية ، مضيفة أن كثير من أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا يتعرضون لكثير من المشاكل أثناء استخراج الشهادة الطبية الخاصة بأبنائهم لتحديد نسبة الذكاء والالتحاق بالتعليم .



وأشارت إلى توقيع بروتوكول مع العديد من الجهات، من أجل رفع كفاءات المعلم داخل البنية التعليمية وكيفية التعامل مع اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولتدريب 22 الف معلم لكيفية التعامل مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بعد توقيع بروتوكول وزارة الاتصالات خاص بالتكنولوجيا.