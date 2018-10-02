ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بروتوكول تعاون لتدريب 22 ألف معلم على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:35 ص
الدكتورة انجي مشهور،
الدكتورة انجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم لذوي الاحت
حسام الحارتي
قالت الدكتورة انجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، إن فكرة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة جاءت بعد إعلان رئيس الجمهورية، عام 2018 هو عام ذوي الإعاقة .

وأضاف مشهور، في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع عبر فضائية "الأولي المصرية "، أنه كان لابد من وجود تكاتف مع كثير من الجهات، من أجل توفير الاحتياجات بكل أطفال وشباب ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم ،اتخذت الكثير من الخطوات من أجل اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل العملية التعليمية ، مضيفة أن كثير من أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا يتعرضون لكثير من المشاكل أثناء استخراج الشهادة الطبية الخاصة بأبنائهم لتحديد نسبة الذكاء والالتحاق بالتعليم .

وأشارت إلى توقيع بروتوكول مع العديد من الجهات، من أجل رفع كفاءات المعلم داخل البنية التعليمية وكيفية التعامل مع اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولتدريب 22 الف معلم لكيفية التعامل مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بعد توقيع بروتوكول وزارة الاتصالات خاص بالتكنولوجيا.

ترشيحاتنا

مسلسل وإعلان في الطريق إليه.. عم الطفل الباكي: لن نمنعه من التمثيل

شاهد.. الشعار الجديد لمنتدى شباب العالم 2018

قناة السويس التنمية والعمل نموذجا.. ندوة بثقافة المنوفية

تامر عاشور يساند حازم إمام على طريقته الخاصة

كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

عاصى الحلانى فى جولة غنائية بأوروبا

محمد صلاح: كنت أتمنى اللعب بجوار صالح سليم

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

علي جمعة: الإخوان جماعة إرهابية منحلة خالفت أمر الرسول

رواد 2030 يعلن أسماء المؤهلين للمقابلات الشخصية لبرنامج إتقان مهارات العمل

بعد صورة الشابين.. ماكرون يوجه درسا قاسيا لمعارضيه

روسيا تستعرض عضلاتها ضد الولايات المتحدة في عقر دارها ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محام يفجر مفاجأة جديدة في قضية فتاة التروسيكل ببورسعيد ..فيديو

مسلسل وإعلان في الطريق إليه.. عم الطفل الباكي: لن نمنعه من التمثيل

رسميا.. الأهلي يطلب حكاما أجانب لمباريات الدوري ويقاضي المتجاوزين

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

عمرو مرعي يكشف أسباب عدم انتقاله للزمالك.. والنادي المصري الأشهر في تونس

أسامة هيكل يكشف أماكن بث قنوات الإخوان والسبيل الوحيد لإغلاقها

أمن الجيزة يضبط أطراف مشاجرة شارع ترعة السواحل بإمبابة

الأهلي: اعترضنا على قرار الـ 8500 عضو.. ومازال هناك وقت للتفاوض.. فيديو

روسيا تستعرض عضلاتها ضد الولايات المتحدة في عقر دارها ..فيديو

كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

ثروت سويلم: حضور 8500 من الأعضاء مباراة وفاق سطيف فى مصلحة الأهلي.. فيديو

مجلس الأهلي يبدأ إجراءات تفعيل فسخ تعاقد الشركات الراعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فيديو

أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو
طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب
طريقة عمل سمك بلطي بالكاري
أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟