التزكية تنتظر حسم رئاسة محلية النواب بدور الانعقاد الرابع اليوم

تنتظر لجنة الإدارة المحلية، خلال الساعات المقبلة حسم رئاستها بدور الإنعقاد الرابع من خلال التزكية، وذلك لأول مرة منذ انطلاق الدورة البرلمانية في يناير 2016، حيث من المنتظر أن يكون المهندس أحمد السجيني، آمين عام إئتلاف دعم مصر ، المرشح الوحيد لها، بعد أن كانت تشهد انتخاباتها طوال الأدوار الماضية معارك انتخابية كبيرة.



وشهدت اللجنة بدور الإنعقاد الأول منافسة كبيرة بين النائب أحمد السجيني وكل من النائب محمد الفيومي والنائب محمد أبوهميلة والنائب عبد الحميد كمال، وتكررت أيضا بدور الإنعقاد الثاني بنفس الأشخاص دون النائب عبدالحميد كمال، وأنتهت بفوز السجيني، ليكون المشهد مختلف جزئيا في دور الإنعقاد الثالث بحيث كانت المنافسة بين السجيني والفيومي إلا أنها إنتهت لصالح السجيني أيضا، فيما سيكون الموقف مختلف بدور الإنعقاد الرابع حيث لم يعلن أي من الأعضاء منافسة السجيني لتكون التزكية مصير حسم هذه اللجنة.



وأعلن النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عدم ترشحه، على رئاسة اللجنة، بدور الإنعقاد الرابع، وأيضا النائب محمد أبو هميلة ، فيما أعلن النائب أحمد السجينى، ترشحه رسميًا لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.



ووجه "السجيني"، الذى رأس اللجنة طوال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، رسالة لأعضاء اللجنة، مُبديًا، رغبته فى استكمال ما تم بناؤه مع الأعضاء طوال السنوات الماضية، و ذلك بالترشح على رئاسة لجنة الإدارة المحلية، بدور الإنعقاد الرابع،متعهدًا بالحفاظ على تماسك و استمرارية نجاح اللجنة فى الوفاء بمسئوليتها البرلمانية وفقا للصلاحيات و الاختصاصات المقررة بلائحة المجلس الموقر.



وأكد السجينى في رسالته أيضا، استهدافه تحقيق المصلحة العامة من خلال المشاركة مع أعضاء اللجنة فى مناقشة و طرح رؤيتهم معا للتطوير و الإصلاح المؤسسى المراد للعديد من الملفات التى تواجه القطاعات المحلية المختلفة.



يشار إلى أن السجينى رأس لجنة الإدارة المحلية طوال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، وتم إقتحام العديد من الملفات التي تهم المواطن المصرى، بمسئولية تضامنية مع الحكومة، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية، حيث قامت بالعديد من أدوارها بمناقشة مئات طلبات الإحاطة بمختلف المجالات المحلية.



وشهدت أعمال اللجنة أيضا اقتحام ملفات عديدة بالتنسيق مع الحكومة، منها النظافة والقمامة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأنواعها وملف الخاص بالأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية وتناسقها مع المخططات التفصيلية، وملف المتعلق بتنظيم المواقف بكافة أنواعها، وتعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية وتقنين أراضى وضع اليد، وأيضا الملف الخاص بمعايير اختيار قيادات الوحدات المحلية وملف البناء المخالف والتصدى اليها وضع معايير مع مديريات الأمن والأقسام لمقاومة البناء المخالف، ومن بين الملفات أيضا ملف المحاجز.



وعلى الجانب التشريعى، تم إنجاز قانون الإدارة المحلية، المنتظر مناقشته بدور الإنعقاد الرابع، وسط آمال عريضه بشأنه، وأيضا قانون تنمية الصعيد، وفقا للإلتزام الدستورى في تنمية المناطق النائية، وأيضا قانون الطرق العامة، ودورها في القضاء على المخالفات في الشارع المصرى وأيضا المنفعة العامة، بالإضافة إلى مناقشة قانون المحال العامة والمنتظر مناقشته لضبط تجاوزات المحال المخالفة وغيرها من الملفات التشريعة التي نجحت في حسمها اللجنة.



وتشهد جلسة البرلمان ًاليوم الثلاثاء، دعوة رئيس المجلس لفتح باب استقبال رغبات النواب الخاصة بتغيير عضويتهم فى اللجان، وذلك طبقا للمادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات مع مراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم الأربعاء.



يذكر أن النائب أحمد السجينى، أصبح آمين عام لإئتلاف الأغلبية النيابية،دعم مصر، خلفا للدكتور مجدى مرشد، وذلك برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.