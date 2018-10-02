اليوم.. جامعة سوهاج تعقد المؤتمر الأول لمبتكري الجنوب تايكو

صرح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن وحدة نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار "تايكو" بالجامعة تنظم اليوم الثلاثاء المؤتمر الأول للابتكار بعنوان "مبتكري الجنوب" بالقاعة الزجاجية الساعة 10 صباحا، بحضور الدكتور احمد الانصاري، محافظ سوهاج، واللواء حازم عزت بالكلية الفنية العسكرية، والمستشار العسكري للمحافظة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووكيل وزارة التريية والتعليم بسوهاج.



وقال معتز حسن عطا، مقرر عام المؤتمر، إن المؤتمر يهدف الى توفير الدعم للمبتكرين وتصنيع نماذج أولية لابتكاراتهم، والربط بين المبتكرين والباحثين بالجامعة لانتاج نماذج مبنية على اساس علمي، وعمل بروتوكولات تعاون مع الكلية الفنية العسكرية والمصانع الحربية لتصنيع منتج نهائي.



جدير بالذكر أن المؤتمر سيشارك فيه ١٠٠ مبتكر من محافظات مختلفة من الجمهورية منها قنا واسيوط، وبني سويف وكفر الشيخ والقاهرة، بالاضافة الي سوهاج.

