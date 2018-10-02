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التربية والتعليم: استخدام التكنولوجيا يساعد على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:36 ص
الدكتورة انجي مشهور
الدكتورة انجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم
حسام الحارتي
قالت الدكتورة انجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة ، إن استخدام التكنولوجيا في وسائل التعليم المختلفة تساعد على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، والارتقاء بالمستوى التعليمي الخاص بهم.

وأضافت مشهور، في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج " مصر النهاردة "، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية " ، إلى توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات، من أجل تطوير أسلوب المعلمين في التعامل مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات أخرى مع وزارة الثقافة، من أجل اكتشاف المواهب المتواجدة لدى طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأوضحت أن التعليم الفني من الأساسيات الرئيسية التي تساعد على خدمة طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة من خبراتهم.

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