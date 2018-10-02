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اقتصاد

نفيسة هاشم: استراتيجية جديدة للإسكان بمصر وتعديل 3 قوانين فى القطاع

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:20 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل وزارة الإسكان لقطاع الإسكان والمرافق، ومستشار الوزير للتشريعات، أن الدولة ممثلة بوزارة الإسكان تستكمل بالتعاون مع الجهات المعنية، جهودها فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، بإعداد استراتيجية الإسكان فى مصر.

وتابعت، أن الاستراتيجية تهدف لوضع رؤية ثابتة ومستقرة توضح مسئوليات الدولة وتحدد أطر السياسات بشكل يُعالج المشكلات الحالية، ويُحقق آمال الشعب المصري فى الحصول على سكن مناسب، كما تستهدف خلق بيئة تمكينية لزيادة المعروض من الإسكان ميسور التكلفة والحفاظ على الرصيد السكنى القائم.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق فى إطار خلق بيئة تشريعية مناسبة، بإجراء بعض التعديلات على العديد من التشريعات المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية، منها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقانون الإعلانات، والقانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري المميز، وجارٍ حاليًا إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع الاستثمار العقاري لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وجميع الأطراف.

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