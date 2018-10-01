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مدير حقل ظهر: وحدة الإنتاج المبكر تعتبر مصنعا متكاملا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:59 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال المهندس علام نوح، مدير عام حقل ظهر، إنه الحقل رائد على المستوى العالمي من حيث الأمن والسلامة، مضيفا أن "وحدة الإنتاج المبكر تمثل مصنعا متكاملا أكثر من مجرد وحدة".

وتابع "علام" خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "وحدة الإنتاج المبكر ساعدتنا فى الحصول على إنتاج سريع وعالمى فى وقت قياسى بحقل ظهر، منوها: "استغرقنا 28 شهرا للحصول على الغاز بحقل ظهر متخطين الرقم القياسي العالمي".

وأشار إلى أن أول غاز تم الحصول عليه بحقل ظهر كان خارجا من وحدة الإنتاج المبكر.

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