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محافظات

محافظ كفر الشيخ يغرم شركة أسمدة 10 آلاف جنيه بسبب الإشغالات

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:50 م
الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قرارًا بتغريم شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بمدينة الرياض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مع إنذار بالغلق حال تكرار تسببها في إشغالات بالطريق.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ ، بحضور المهندس نصر الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، حيث استمع المحافظ لعدد من طلبات المواطنين، الخاصة بتوفير مياه الري لأراضيهم ورفع مستوى النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.

وعبر المحافظ عن استيائه وغضبه الشديد من تجميع الشركة كميات من الأسمدة الزراعية على الطريق، مشيرًا إلى أن هذا قد يُعرض حياة المارة من المواطنين للخطر.
محافظ كفر الشيخ يغرم شركة أسمدة 10 آلاف جنيه بسبب الإشغالات
محافظ كفر الشيخ يغرم شركة أسمدة 10 آلاف جنيه بسبب الإشغالات
محافظ كفر الشيخ يغرم شركة أسمدة 10 آلاف جنيه بسبب الإشغالات
محافظ كفر الشيخ يغرم شركة أسمدة 10 آلاف جنيه بسبب الإشغالات

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