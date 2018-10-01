متحدث الصحة يحدد موعد بدء المسح الطبي لطلبة المدارس

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة، إن غرفة العمليات المركزية بمعهد تدريب الأطباء تتابع تنفيذ مبادرة المسح الطبي الشامل لمرضي فيرس سي في المرحلة الأولي للمبادرة.



وكشف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن غرفة العمليات المركزية رصدت مسح أكثر من 75 ألف مواطن في المرحلة الأولي للمبادرة حتي الآن، لافتا إلي أن النتيجة كانت سلبية لعدد كثير من الذين ترددوا لإجراء الكشف، معقبا: «47 ألف منهم النتائج ظهرت سلبية تمام».



وأشار إلي أن هناك بعض المواطنين كان لديهم ارتفاع في ضغط السكر والضغط، لافتا إلي أنه تم تحويلهم إلي المستشفيات للمتابعة مع اطباء الباطنة واستكمال التحاليل، مؤكدا: «إذا ثبتت إصابتهم بيتلقوا العلاج بالمجان».



ولفت متحدث الصحة، إلي أن الشكف يتم علي المواطنين الذين تبدأ أعمارهم من 18 عام فأكثر، معلنا عن أنه سوف يتم إجراء مسح طبي لطلبة المدراس من سن 12 إلي 18 عام سوف ينطلق في يناير القادم، تحديدا في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.





