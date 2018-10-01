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برلماني: وقفنا في وش المدفع عشان خاطر بلدنا.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:16 م
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب
هاني حسين
قال محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن البرلمان تحمل مسئوليات جسام مع بداية دور الانعقاد الأول، مضيفًا "نقف بجانب الدولة المصرية فيما يصدره من مشاريع قوانين تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية حتى يصل الشعب لدرجة من الرقي والتنمية".

وأضاف "عبد الله"، في حواره في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، "إحنا وقفنا في وش المدفع عشان خاطر بلدنا، على الرغم من علمنا التام بتأثر الشعب بخطوات الإصلاح الاقتصادي، ولكننا وقفنا بجانب الدولة لأن تلك القرارات صحيحة وقادرة على إصلاح منظومة الاقتصاد".

وتابع: "نضع نصب أعيننا إستراتيجية بناء المواطن المصري ونتعامل مع القضايا التي تكون محل اهتمام للمواطن وتحقق استقرار الشارع المصري، موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية سيكون محل اهتمام مع بداية دور الانعقاد الرابع حتى تتسنى لنا الفرصة بتحقيق العدالة الناجزة وتسريع وتيرة الإجراءات وإصدار أحكام في قضايا معروضة منذ سنوات أمام القضاء".

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