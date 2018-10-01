هاني رمزي يوجه رسالة إلى وفاء الكيلاني بسبب حلقة مبروك عطية

نشر الفنان هاني رمزي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، يعبر فيه عن رأيه فى الحلقة التى قدمتها الإعلامية وفاء الكيلانى مع الدكتور مبروك عطية المفكر الإسلامى خلال برنامجها الجديد بعنوان "تخاريف وفاء الكيلانى".



وقال هانى رمزى :"استمتعت جدًا بحلقة الدكتور مبروك عطية مع وفاء حلقة شيقة ومهمة جدا شكرًا يا وفاء".



يذكر أن آخر أعمال الفنان هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" والذى شارك فى بطولته مايا نصرى وقام بإخراجه إيهاب لمعى.