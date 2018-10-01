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ديني

حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:54 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات، وأجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يده في التكبيرة الأولى فقط، واختلفوا في الثلاث تكبيرات الأخرى.

وأضاف «ممدوح» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن الإمامين الشافعي وأحمد قالا باستحباب رفع اليد في التكبيرات الثلاث، ومنع الرفع فيها الإمامان أبو حنيفة ومالك.

وأشار إلى أن جمهور العلماء رأى أنه السُنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها، لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها» ورواه الدار قطني مرفوعًا من حديث ابن عمر بسند جيد.

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