حب الوطن يواصل العطاء في مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة مثمرة

قال الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف حب الوطن، إن الائتلاف يثبت يوميا أن حب الوطن عمل وإنتاج ينفع الجميع، ويسهم في تقدم ورفعة الوطن، مضيفا أن الفعاليات والأنشطة التي يتم إنجازها باستمرار في شتى المجالات، خير دليل، أن حب الوطن عمل وبناء.



في سياق متصل نجد ائتلاف حب الوطن يواصل أدائه الخدمي المتميز، وينجح اليوم الاثنين، في تشجير مدارس الناصرية، بين السرايات، الشهيد عامر عبد المقصود، الأورمان الثانوية بنين، الدقي التابعة لإدارة الدقي التعليمية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لزراعة المليون شجرة مثمرة، وتشجير مدارس الجيزة.



يأتي ذلك برعاية بدور جمال عضو الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن، وتنسيق الحاج علاء شلتوت منسق عام قطاع وسط الجيزة، محمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين، ودكتور أحمد عزت أمين صندوق نقابة علاج طبيعي.



جاء ذلك بحضور المهندس أحمد ماهر نائب رئيس حي الدقي، المهندس ماهر شنن عن هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، محمد إسماعيل عن نقابة المعلمين، ومشاركة من مدرسي الزراعة ومديري المدارس في تحديد أماكن الشتلات.