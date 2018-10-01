تدخل أردوغان في أعمال القضاء عرض مستمر.. يفرج عن متهم بتهريب إرهابيين إلى سوريا.. ويطالب بعدم القبض على نجله بلال.. ويلقي بالمبلغين في السجون

* أردوغان يتدخل لينقذ مجرم ومهرب إرهابيين من السجن

* الرئيس التركي يمتلك سجلا حافلا من التدخل في القضاء

* رئيس مجلس القضاء الأعلى التركي السابق: أردوغان طلب مني عدم القبض على نجله "بلال"





يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موقف المدافع عن حقوق المظلومين، إضافة إلى تصريحات بشأن استقلالية القضاء، وهو الأمر الذي يثبت عكسه يوما بعد يوم، وخاصة عقب استغلاله لنفوذه للإفراج عن مجرم متهم بعدد من القضايا على رأسها المخدرات ونقل المتطرفين إلى سوريا.



كشف موقع "توركيش مينيت" التركي، الأثنين، عن استغلال الرئيس رجب طيب أردوغان لنفوذه لمساعدة مجرم، متهم بالتجارة بالمخدرات وتهريب المتشددين، حيث أصدر أوامره إلى المحكمة لإيقاف تنفيذ حكم سابق صادر بحقه.



وقال الموقع التركي إن المجرم الذي يدعى غالب أوزتورك يمتلك سجلا قضائيا حافلا بالمشاكل القانونية، مثل غسيل الأموال والتجارة في المخدرات والابتزاز ونقل المتطرفين خارج وداخل البلاد، مضيفا أن هذا الشخص يشتغل بموجب عقد دائم مع المخابرات التركية.



وتابع: "بالرغم من كل هذه الاتهامات والأدلة الدامغة التي تدينه، إلا أن المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول قضت الأسبوع الماضي بإيقاف تنفيذ حكم سابق صادر بحقه بعد سنوات من التحقيق".



وأشار "توركيش مينيت" إلى أن المحكمة كان بإمكانها إدانة أوزتورك مرة أخرى "لو لم يتدخل أردوغان".



وذكرت "سكاي نيوز" أن لأوزتوك اعترف علنا، خلال حوار تليفزيوني مع قناة إخبارية مملوكة لعائلة أردوغان، أن سيارات شركته جرى اعتراضها قبل 4 سنوات، حين كانت متجهة إلى المتطرفين في سوريا.



وقال الصحفي التركي، عبدالله بوزكورت، إن قرار المحكمة لا "يثير الدهشة، على اعتبار أن أردوغان دائما ما يقف إلى جانب المجرمين والإرهابيين ويستخدمهم للقيام بعملياته في تركيا وخارجها"، مضيفا أن الوثائق التي يتوفر عليها تثبت تورط حكومة أردوغان في التعاون مع المتطرفين لسنوات.



وذكر بوزكوت أن هذه القضية تورّط أيضا الجهاز الاستخباراتي التركي، مشيرا إلى أن "الأمر بدأ في مطلع عام 2014، حين كشف تحقيق سريّ تورط 7 من عملاء جهاز المخابرات الوطنية في نقل وتهريب المخدرات والمركبات المسروقة للجماعات المتطرفة بطريقة غير مشروعة".



وتأتي هذه القضية لتعيد إلى الأذهان القضية الشهيرة التي حاولت المخابرات التركية التغطية عليها، وهي نقل الأسلحة والأموال إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا، واتهم نائب بالبرلمان بتكدير الأمن العام وحكم عليه بالسجن 25 عاما.



ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الفترة القليلة الماضية، بمظهر الشخص المدافع عن حرية القضاء، وذلك عقب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بسبب استمرار حبس القس الأمريكي أندرو برونسون في السجون التركية، وأكد على استقلالية القضاء، الأمر الذي يثبت عسكه اليوم.



كشفت تقارير صحفية عديدة خلال الفترة الماضية عن تقديم الرئيس التركي الدعم اللازم إلى عدد من التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري، كما ظهرت تقارير تفيد بتقديم صهر الرئيس التركي ووزير ماليته الحالي البراء البيرق للدعم اللازم إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات حول الدور التركي في ما تشهده سوريا.



ولعل الاتفاق الذي وقعه أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي حول محافظة إدلب السورية، أكبر دليل على محاولاته للمحافظة على التنظيمات الإرهابية المتواجدة في داخل المدينة، حيث تعد هذه المحافظة هي الفرصة الأخيرة لهم، مع عدم وجود أي مكان آخر يمكن أن ينتقلوا إليه.



وبالعودة إلى الوراء، تظهر التصريحات التي أدلى بها إبراهيم أوكور، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة، حيث قال إن "أردوغان طلب منه وقف تنفيذ أمر قضائى باعتقال نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، على ذمة التحقيق بقضايا فساد، وذلك فى 2013، حينما كان أردوغان رئيسا للوزراء".



وأضاف أوكور، في تصريحات نقلها صحيفة "جمهوريت" المعارضة أن "رئيس الوزراء التركى آنذاك رجب طيب أردوغان، اتصل به من خلال هاتف مشفر، وطلب منه منع المدعين من ملاحقة ابنه بلال، وذلك أثناء التحقيق بفضائح فساد فى ديسمبر 2013".



وتابع القاضى السابق: "وفقا للمعلومات التى حصلوا عليها، كان يتم تحضير مذكرة لإجراء عملية تستهدف منزل أردوغان من أجل إلقاء القبض على بلال أردوغان".



وبعد ذلك، اتصل أوكور بتوران تشولاكادى، المدعى العام السابق فى إسطنبول، وأبلغه بضرورة ألا يتم أى إجراء، وإذا لزم الأمر، يمكنه أن يأمر الشرطة بعدم تنفيذ أى أمر لا يحمل توقيعه.



وفى اليوم السابق على تلك المحادثة، كانت الشرطة التركية، شنت حملة اعتقلت فيها أبناء ثلاثة وزراء و 49 آخرين من بينهم سليمان أصلان، مدير بنك "خلق" المملوك للدولة، ورجل الأعمال الإيرانى رضا ضراب لاتهامات بالفساد والرشوة والاحتيال وغسيل أموال وتهريب الذهب، وقام أردوغان إثر هذه الحملة بالإطاحة بعدد كبير من المدعين العامين.