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فن

تعرف على تفاصيل مهرجان الإسكندرية السينمائى

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
عقد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط مؤتمرا صحفيا، اليوم، بمدينة الإسكندرية للكشف عن تفاصيل الدورة الـ34 بحضور إعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المصرية، وتحدث فيه الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج الفلسطيني المشارك في لجنة تحكيم الدورة رشيد مشهراوي.

وقال أباظة، إن الدورة 34 من المهرجان تحمل اسم الفنانة الكبيرة نادية لطفي، كما تُكرم الفنان فاروق الفيشاوي، في أول تكريم له في المهرجانات العربية، مؤكدا أنه من الضروري تكريم الفنانين الكبار لأن هذا حقهم علينا، وتذكر دورة الفنان نور الشريف الذي ذكر أن هذا أفضل تكريم له في حياته.

وأوضح أن من المكرمين أيضًا الموسيقار عمر خيرت والناقدة ماجدة موريس، ومن المكرمين العرب المخرج الفلسطيني حسين القلا الذي تُعد كل افلامه مصرية، لافتًا من المكرمين الأجانب لأول مرة فاركونيرو وسناستيان قارون من اسبانيا وغيرهم.

وتمنى أباظة أن يكون للمهرجان دور في الترويج السياحي لمدينة الإسكندرية، كما سيحضر مخرج لبناني من مواليد الإسكندرية ولم يأت إليها من 1957، وسعيد بعوته لمسقط رأسه.

وأضاف أباظة أنه في المهرجان 3 مسابقات رئيسية؛ مسابقة البحر المتوسط ومسابقة نور الشريف ومسابقة للفيلم القصير، لأول مرة بالمهرجان الثلاثة رؤساء لجان التحكيم مصريين؛ علي عبدالخالق علي بدرخان عزة هيكل، كما أن هناك عروض لأفلام مهمة مثل "ظلال على الجانب الآخر" و"أغنية على الممر"، وهناك احتفال خاص بانتصار السادس من أكتوبر، واحتفال بمرور 50 عامًا على العملية إيلات، واحتفال بمرور 10 سنوات على وفاة الفنان السكندري يوسف شاهين ونعرض له فيلم عمره 50 عاما.

كما تقدم أباظة بكل الشكر لوزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية لدعمهم الكبير للمهرجان، وهذه الدورة من المهرجان تحت شعار "القدس عربية" وهناك جائزة باسم "القدس" ودائما ما نهتم بتواجد فلسطين والقدس في جميع الدورات، وقريبا نكون في القدس عاصمة فلسطين.

وعبر المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عن سعادته بتواجده في الاسكندرية وفي هذا المهرجان، وقال إن السينما تجمعنا وتوحدنا من كل الجنسيات العربية، وكفلسطيني متابع مهرجان الاسكندرية من عشرات السنوات وأشعر دائما أنه يحتضن فلسطين، فهي دائما متواجدة في أعضاء في لجان تحكيم أو عروض افلام، وهدفنا الرئيسي هو التبادل الثقافي مع الجميع ، أما بالنسبة للتكريم في مصر بالتحديد السينما المصرية هي السينما الأم، حتى النجوم المصريين نشعر أنهم منا؛ فاتن حمامة، أم كلثوم رشدي أباظة وغيرهم .. فالتكريم هنا شيء كبير وعظيم ومسئولية أيضا.

وقدم سمير فرج مدير المهرجان، الشكر للحضور وقال إن أهل الإسكندرية أهل الفن والإبداع، وكنا دائما مانهتم بإيرادات الأفلام في الإسكندرية فهو شعب ذواق للفنون بشكل عام.

ولم يفت المهرجان أن يقف دقيقة حدادا على الصحفية هند موسى الذي قرر المهرجان إطلاق اسمها على المركز الصحفي للمهرجان وهذا أقل تكريم لها بعد هذا الحادث المأساوي.

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