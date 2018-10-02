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اليوم.. انطلاق انتخابات الصحفيين بالإسكندرية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين بالإسكندرية
أحمد عبد العزيز
تنطلق اليوم الثلاثاء، انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية، التي تجرى على منصب رئيس النقابة ، وثلاثة من أعضاء المجلس بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

ويتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية 3 زملاء هم رزق الطرابيشى، ومحمد محمود، وهويدا فتحى، بينما يتنافس على مقاعد العضوية 8 زملاء هم إبراهيم رضوان، والسيد سعيد، وبسمة الشحات، وتامر صلاح الدين، وحسن أبوشقرة، وعصام صبرى، وعمرو حافظ، وهدى الساعاتى.

ومن المقرر أن يبدأ فتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية والتصويت لانتخاب رئيس النقابة الفرعية والتجديد النصفى للأعضاء، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء، وينتهى فى تمام الساعة الخامسة مساء، وفى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية، وهو (50% +1)، تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز الأصوات مباشرة، وإذا لم يكتمل النصاب القانونى، تؤجل الانتخابات إلى يوم الثلاثاء، ويكون النصاب فى هذه الحالة بحضور 25%

وفى حالة عدم حصول أى مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية، على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين تجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وذلك من الساعة السادسة وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم،

وفى حالة تساوى الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقًا لنص المادة (38) من قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970)، ورابعًا :إذا وجد داخل مقر النقابة من لم يتمكن من التصويت عند الساعة الخامسة، يبقى الباب مفتوحا حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب".

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