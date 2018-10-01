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محافظات

محافظ الشرقية يناقش إزالة معوقات مستثمرى العاشر من رمضان.. غدًا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:55 م
ايمن رضا
ايمن رضا
وائل شاهين - محمد الطحاوى
قال الدكتور أيمن رضا عبدالله أمين عام جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، إن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سيحضر اجتماع الجمعية غدًا الثلاثاء، لإزالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار بالمدينة، والمساعدة فى مشكلات المستثمرين لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وأكد أمين عام جمعية مستثمرى العاشر، أن زيارة المحافظ تهدف على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر.

إضافة إلى العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشكلاتهم وإزالة المعوقات، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.

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