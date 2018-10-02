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اليوم.. حذاء فلليني في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:55 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة، الساعة السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء؛ لمناقشة رواية "حذاء فلليني" للأديب وحيد الطويلة، من خلال الناقدتين فاطمة عبد الله وأماني خليل.

ويدير اللقاء، الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن وحيد الطويلة روائي وقاص وصحفي مصري، وهو مدير مكتب مجلة الدوحة بالقاهرة. وله عدد من المجموعات القصصية، منها: "خلف النهاية بقليل، كما يليق برجل قصير، مائة غمزة بالعين اليسرى، و4 روايات، هي: "ألعاب الهوى، أحمر خفيف، باب الليل (الحاصلة على جائزة ساويرس 2015) وحذاء فلليني".

وقد تناول عدد كبير من النقاد رواية حذاء فلليني بالنقد والتحليل. حيث قالت حنان النبلي: يُقدّم الروائي المصري وحيد الطويلة من خلال روايته "حذاء فيلليني" الصادرة عن "منشورات المتوسط" في ميلانو إيطاليا، عالمًا يفيض بالهشاشة الاجتماعية والقسوة. يحاول أن يكون صوت كل "الذين صرخوا ولم يسمعهم أحد"، وأيضًا "الذين لم يستطيعوا أن يصرخوا"، تتطوَّر الأحداث في هذه الرواية وتتوالى المونولجات، وكأننا إزاء فيلم سينمائي بتقنية ثلاثية الأبعاد، كل مشهد ينقلك بقوة صادمة نحو المشهد التالي". ويعلو الصوت في "حذاء فيلليني" للإحاطة بسيرة مفعمة بالألم والخيبات والإحباط، لكن سرعان ما يبزغ الحلم، وتتداعى الصور في محاولة للانعتاق من سطوة الذاكرة الجريحة وثقل الماضي والقهر، والانتصار للأمل.

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