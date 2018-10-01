فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم

كشف المهندس عاطف محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم، عن كيفية إدارة حقل ظهر عن طريق غرفة التحكم، موضحا:" غرفة التحكم قادرة على كشف كل مايدور داخل حقل ظهر، وبالاضافة لإمكانية فتح الآبار".



وتابع "حسن" خلال حواره مع الإعلامية "إيمان الحصرى" مقدمة برنامج "دى إم سى"،:" تتم مراقبة العمليات داخل "ظهر" من خلال كاميرات مثبتة فى الحقل، من خلالها يمكن مشاهدة كل ما يحدث بالآبار والرصيف البحرى وداخل المياه، ومشاهدة حركة الغاز.



ويعد حقل ظهر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى.