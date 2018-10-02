الدولة تبدأ رحلة القضاء على شبح فيروس سي.. إشادات برلمانية بمبادرة الرئيس للقضاء على المرض.. نواب: مصر ستحتفل قريبا بخلوها منه.. وعلاجنا له أصبح حديث العالم

برلمانيون:

مبادرة الرئيس لاقت ارتياحا كبيرا من الرأي العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته

إشادة العالم بالتجربة المصرية يؤكد قدرة مصر على مواجهة جميع المشكلات الصحية

مصر بقيادة الرئيس السيسى لديها القدرة والكفاءة على مواجهة جميع المشكلات



في ظل الإنجازات التي تشهدها مصر، يطلق الرئيس السيسى مبادرة للقضاء على فيروس سى، والتى تستهدف نحو 50 مليون مواطن مصرى وهو ما أشاد به نواب البرلمان مؤكدين أنها مبادرة تاريخية وغير مسبوقة فى تاريخ مصر، ونجاح الدولة فى تنفيذ هذه المبادرة سيكون عالمي وفي هذا السياق.



وفي هذا السياق، أكد النائب عماد محروس عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى اصبحت حديث العالم كله بعد النجاح الكبير الذى حققته على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى.



وقال محروس فى بيان له، إن هذه المبادرة التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر لاقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية مؤكدا ثقته الكاملة فى قدرة الدولة ونجاحها فى إعلان خلو مصر من هذا المرض وفى القريب العاجل.



ووجه النائب عماد محروس تحية للرئيس السيسى الذى يضع صحة المصريين فى مقدمة اهتماماته كما وجه التحية والشكر والتقدير لجميع القائمين على تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى مؤكدا أنهم كانوا على مستوى المسئولية وأكدوا للعالم كله ان المصريين لديهم القدرة والكفاءة على مواجهة اى مشكلة اى ازمة تواجههم.



وأشاد النائب عماد محروس باستعدادات محافظة البحيرة بقيادة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لتنفيذ هذه المبادرة مؤكدا ان جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى محافظة البحيرة أصبحت جاهزة لعلاج مرضى فيروس سى.



ومن جانبه أعرب النائب احمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ورئيس المجموعة البرلمانية لنواب محافظة الفيوم، عن سعادته الغامرة بالمبادرة الناجحة التى أطلقها الرئيس مؤكدا نجاح الدولة فى تنفيذ هذه المبادرة بكل كفاءة واقتدار.



وقال عبد الواحد في بيان، اليوم الاثنين، إن تحرك جميع اجهزة الدولة من خلال التنسيق وعلى اعلى مستوى كان له أثره الكبير في نجاح منظومة علاج مرضى فيروس سي، مؤكدًا أن إشادة العالم بالتجربة المصرية يؤكد قدرة مصر على مواجهة جميع المشكلات الصحية سواء فيما يتعلق بتوفير جميع مستلزمات الرعاية الصحية أو تجهيز المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية القروية وتوفير اسرة العناية المركزة وكل ما يتعلق بالنهوض بقطاع الصحة فى مصر.



ووجه النائب احمد مصطفى عبد الواحد التحية للواء عصام سعد محافظ الفيوم على جهوده الكبيرة وتذليل جميع العقبات أمام جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية لاستقبال وعلاج مرضى فيروس سى معربا عن ثقته التامة فى قدرة محافظة الفيوم على انجاز هذه المهمة بنجاح وكفاءة واقتدار وفى وقت قياسى.



هذا فيما أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ونائب دائرة الزاوية الحمراء والشرابية بمحافظة القاهرة، أن هذه المبادرة شهد العالم بنجاحها.



وقال مسعود فى بيان له، إن مصر بقيادة الرئيس السيسى لديها القدرة والكفاءة على مواجهة جميع المشكلات التى يعانى منها قطاع الصحة خاصة فى ضوء مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذى يكفل توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين وفى مقدمتهم الطبقات الفقيرة من محدودى الدخل وغير القادرين.



وأعرب النائب عن ثقته الكاملة فى قدرة الدولة على علاج جميع المواطنين المصابين بفيروس سى وفى القريب العاجل تعلن وتحتفل مصر أمام العالم كله بخلوها من هذا المرض، مشيدا بجهود اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وإتمام استعدادات جميع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى العاصمة لاستقبال وعلاج مرضى فيروس سى.