متحدث النواب: المجلس الحالي أنجز قوانين لم يسبق إنجازها في تاريخ مصر

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، إن مجلس النواب الحالي جاء في وقت صعب، معقبا: «جايين بعد دستور جديد مليء بالمواد والنصوص التي تنتاب عبارة وينظم القانون ذلك».



وأضاف "حسب الله"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد، المُذاع عبر فضائية "تن": «بعد استفتاء المصريين علي الدستور وبعد انتخاب مجلس النواب كان أمامنا هم ثقيل جدا، وهو تأسيس البنية التشريعية للدولة المصرية وترجمة نصوص الدستور إلى قوانين وتشريعات، تُشعر الناس بدستورهم الحديث وبتحسن أحوالهم».



وأشار: «البرلمان بعد حلف اليمين في 10 يناير 2016 لم يكن هناك لائحة بالمجلس لأنها سقطت بتغيير الدستور، وأصبح أمامنا التزاما بأن نعد لائحة للمجلس، وتم إعداد لائحة مناسبة ومتماشية مع قوانين الدستور».



وأكد متحدث النواب: «أنجز المجلس في 3 أدوار انعقاد عدد من القوانين التي لم يسبق إنجازها في تاريخ الحياة النيابية المصرية»، لافتا إلى أن المجلس انتهي من إصدار ما يقرب من 400 قانون في 3 أدوار انعقاد.