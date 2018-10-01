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برلماني: قانون المحليات يحد من الفساد ويسن عقوبات رادعة.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:11 م
طارق السيد، عضو مجلس
طارق السيد، عضو مجلس النواب،
هاني حسين
قال طارق السيد، عضو مجلس النواب، وأمين حزب المصريين الأحرار في الإسكندرية، إن قانون المحليات على طاولة دور الانعقاد الرابع بسبب طلب عقد انتخابات المحليات آخر العام الحالي.

وأضاف "السيد" فى حواره في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدستور نص على منح اللامركزية للمحافظات، بإعطاء فرصة للمحافظين والقيادات التنفيذية باتخاذ القرارات بحرية لإحداث التنمية داخل المحافظات.

وتابع: "الفساد متواجد داخل المجتمع ولن ينتهي إلا بإصلاح التعليم"، موضحا أن قانون المحليات يحد من الفساد ويسن عقوبات رادعة على الفاسدين.

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