محمد هنيدى ينضم إلى متسابقي أراب جوت تالنت وأحمد حلمى يرفض وجوده

نشر الفنان محمد هنيدى مقطع فيديو له يظهر فيه وكانه متسابق يشارك فى برنامج اراب جوت تالنت الذى يضم لجنة تحكيم أحمد حلمى ونجوى كرم وعلى جابر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وذلك من خلال برنامجه عالم هنيدى.



وظهر هنيدى فى شخصية فوزى التى قدمها فى فيلم "عندليب الدقى" إلا أنه فى بداية الأمر رفضته لجنة التحكيم، ثم منحته فرصة أخرى قدم فيها مواهبه وصوتوا له بالموافقة على الاستمرار.



وتلقى الفيديو كثيرا من التعليقات الإيجابية والساخرة من فكرته الجديدة.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدى هو مسلسل "أرض النفاق" والذى عرض فى رمضان الماضى.







