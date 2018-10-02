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حوادث

التصريح بدفن جثة عامل عثر عليها داخل جامعة حلوان

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
اسلام مقلد - محمد العيسوي
صرحت نيابة حلوان، برئاسة المستشار أحمد سليم رئيس نيابة حلوان، بدفن جثة عامل عثر عليها داخل كلية الحقوق بجامعة حلوان.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الجثة لعامل يدعى م أ م في العقد الخامس من عمره، عامل نظافة بجامعة حلوان، وأن الوفاة ترجع لإصابته بأزمة قلبية.

كان قسم حلوان تلقى بلاغا من أمن جامعة حلوان، يفيد بالعثور على جثة عامل داخل كلية حقوق، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة.

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