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وزير التعليم البحريني: دمجنا 30% من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:53 ص
الدكتور ماجد بن علي
الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم البحريني
حسام الحارتي
قال الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم البحريني، إن العلاقات المصرية البحرينية، ستظل في ترابط دائم في جميع المجالات.

وعلق بن علي، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، على الملتقي العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج قائلا: "شيء مذهل ومنظم للغاية"، معربا عن سعادته للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم في كافة المجالات.

وواضح أن مملكة البحرين تعمل على دمج التعليم بداخلها، مشيرا الى دمج أكثر من 30% داخل المؤسسات التعليمية البحرينية بالإضافة إلى تأهيل المعلمين لكيفية التعامل مع هؤلاء الطلاب.

وأكد أن مملكة البحرين، قامت بتوفير المطابع الخاصة بطباعة كتب طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم البحرينية قامت بتوفير جميع الأجهزة التي تتكاتف معهم.

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