ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير التعليم البحريني: نتعاون مع مصر من أجل الطلاب ذوي الإعاقة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:26 ص
الدكتور، ماجد بن
الدكتور، ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحرين
حسام الحارتي
قال الدكتور، ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحرين، أن المؤسسات التعليمية داخل مملكة البحرين تشهد اندماجًا لذوي الاحتياجات الخاصة مع باقي الطلاب.

وأكد النعيمي، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية "الاولي المصرية" انه يتم صرف علاوات خاصة لمعلمي طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى توفير جميع الإمكانيات من أجل راحة الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم البحرين إلى وجود تعاون بين مملكة البحرين والدولة المصرية في مجال الاهتمام بتعليم أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، منوهًا إلى وجود تبادل آراء، وإعداد برامج خاصة من أجل التعامل مع تلك الفئة من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، معربا عن تمنياته باستمرار تقدم الدولة المصرية.

ترشيحاتنا

تفاصيل مشاجرة الـ٣٠ دقيقة بإمبابة.. وسقوط قتيل بمحيط محكمة شمال الجيزة

حكم تأخير ذبح العقيقة عن المولود إلى بعد سن البلوغ.. فيديو

مصدر: لا صحة لحرق أهالي طفل الدقهلية المقتول منزل ذوي الجاني

طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed

محمد صلاح: أحمد علي أفضل مهاجم في الدوري المصري

محمد صبحي في المصري أفندي: قفلت على محمد خير الأوضة

أبرز فيديوهات التوك شو: السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة..محام يفجر مفاجأة جديدة في قضية فتاة التروسيكل ببورسعيد..البحرين تشيد باهتمام الرئيس السيسي بالطلاب ذوي الاحتياجات

البحرين تشيد باهتمام الرئيس السيسي بالطلاب ذوي الاحتياجات

علي جمعة: الابتلاء والفتنة سنة لا تقتصر على الظالمين وحدهم

هاني رمزي يكشف أسباب ضم أحمد علي ومروان محسن للمنتخب.. فيديو

نائبة: دعم الرئيس السيسي للطلاب ذوي الإعاقة غير مسبوق

قصور الثقافة تكرم أوائل ثانوية الصم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

فيديو

نانسى عجرم تحقق 3 ملايين مشاهدة بكليب بدنا نولع الجو
طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed
مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر
أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو
طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟