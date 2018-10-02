وزير التعليم البحريني: نتعاون مع مصر من أجل الطلاب ذوي الإعاقة

قال الدكتور، ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحرين، أن المؤسسات التعليمية داخل مملكة البحرين تشهد اندماجًا لذوي الاحتياجات الخاصة مع باقي الطلاب.



وأكد النعيمي، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية "الاولي المصرية" انه يتم صرف علاوات خاصة لمعلمي طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى توفير جميع الإمكانيات من أجل راحة الطلاب.



ونوه وزير التربية والتعليم البحرين إلى وجود تعاون بين مملكة البحرين والدولة المصرية في مجال الاهتمام بتعليم أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، منوهًا إلى وجود تبادل آراء، وإعداد برامج خاصة من أجل التعامل مع تلك الفئة من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، معربا عن تمنياته باستمرار تقدم الدولة المصرية.

