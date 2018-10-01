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رياضة

سيد معوض: كان ينقصنا مناشدة صالح جمعة بالالتزام عبر الفضائيات

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:38 م
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد رشاد
قال سيد معوض المدرب المساعد السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأحمر حاول كثيرا مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق حتى يلتزم في الملعب وخارجه.

وقال معوض في تصريحات تليفزيونية : "الجهاز الفني السابق للأهلي بقيادة حسام البدري حاول كثيرا أن يحث صالح جمعة على الالتزام ، ولكن صالح في كل مرة كان يكرر نفس الأخطاء".

وأكمل "أما أن يتغيب عن المران أو عن موعد الجلسات الطبية أو لا يرد على اتصالات طبيب الفريق لمعرفة حالته ، وقتها كنت أتحدث في جميع وسائل الإعلام عن صالح جمعة وأقول أننا نريده أن يلتزم معنا، كان فقط ينقصنا أن نناشده عبر القنوات الفضائية أن يكون ملتزما".

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