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كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
قاتل طالب الرحاب
قاتل طالب الرحاب ونجلته
أحمد مهدي - رامي المهدي
- قاتل طالب الرحاب يكذب الطب الشرعي ويؤكد : نجلتي ليست عذراء
- المتهم: خططت لارتكاب الجريمة بعد أن أخبرتني نجلتي بأنها ليس بكرًا
- أطالب بندب لجنة ثلاثية من كلية الطب لإعادة الكشف الطبي على نجلته
- النيابة ترفض طلب المتهم .. والطب الشرعي: لم تتعرض إلى التعدي الجنسي

انتهى فريق الطب الشرعي منذ عدة أيام، من إعداد تقرير مفصل عن واقعة اتهام المجني عليه بسام. م. بمعاشرة خطيبته معاشرة الأزواج، في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة قتل طالب الرحاب على يد رجل أعمال وآخرين بعد استدراجه عن طريق نجلة المتهم الرئيسي.

وقال مصدر قضائي، إن المتهم الرئيسي،" أشرف.ح"، والد خطيبة "طالب الرحاب" المقتول، اعترف بتفاصيل واقعة ارتكابه للجريمة أمام قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة.

وأكد المتهم، أنه ارتكب الواقعة بمفرده، حيث خطط لارتكاب جريمته بعد أن أخبرته نجلته بأنها ليس بكرًا، وأن خطيبها المجنى عليه عاشرها معاشرة الأزواج.

وأكد أن باقي المتهمين في القضية متورطون ومن ضمنهم نجلته "حبيبة"، مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد قتله.

وأوضح: عندما أخبرتني نجلتي، بأن خطيبها عاشرها معاشرة الأزواج، كنت زى المجنون، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا بقتله وبخلص عليه.

وطالب المتهم الرئيسى " أشرف.ح" من قاضي المعارضات، ندب لجنة ثلاثية من كلية الطب لإعادة الكشف الطبي على نجلته، مشيرا إلى أن تقرير الطب الشرعى غير دقيق لتأكيده أنها عذراء.

وفي نفس السياق، رفضت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإشراف أحمد حنفي المحامي العام، الطلب المقدم من المتهم، والاكتفاء بتقرير الطب الشرعى الذى أثبت عذرية المتهمة "حبيبة".

كانت النيابة العامة، تسلمت تقرير الطب الشرعي حول عذرية المتهمة حبيبه بارتكابها جريمة قتل خطيبها بالاشتراك مع والدها وآخرين بمنطقة الرحاب.

وتبين أن تقرير الطب الشرعي، أثبت عذرية المتهمة حبيبة، وأنها لم تتعرض إلى التعدي الجنسي عليها من قبل خطيبها المجنى عليه، وذلك بعد أن أمرت نيابة القاهرة الجديدة بعرض المتهمة "حبيبة أشرف" خطيبة قتيل الرحاب على الطب الشرعي للتأكد من عذريتها كإجراء احترازى لسير التحقيقات فى القضية.

كانت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة كشفت أن المتهمة حبيبة اعترفت باستدراجها للمجني عليه واشتراكها مع والدها في حضوره للمنزل فيما أنكرت علمها أو اشتراكها في واقعة القتل.

وأسندت نيابة القاهرة الجديدة، في تحقيقاتها للمتهمين عدة اتهامات أبرزها: "القتل مع سبق الإصرار والترصد، والخطف، باستدراج المجنى عليه، والتزوير في محررات رسمية والهروب من أحكام قضائية".

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي هو والد خطيبة المجني عليه، إذ استأجر شقة بالرحاب 2، وقام بالاشتراك مع آخرين في استدراج الشاب وقتله، ووضع الجثة داخل صندوق خشبي، كما وضع فحما و"زلط" على الجثة لتفادي انتشار روائح الجثة بالمكان، كما وضع أسمنتا وبلاطا ودفن الجثة داخل المطبخ.

وأوضحت النيابة العامة، أن كاميرات المراقبة كشفت عن هوية المتهمين جميعًا، فضلًا عن اعتراف المتهم الرئيسي.

واعترف والد الفتاة، بقيام ابنته باستدراج المجني عليه لشراء شقة الزوجية بمنطقة الرحاب تمهيدا لخطتهما بقتله، وتبين أنهما اتجها إلى إحدى الشقق السكنية المملوكة لوالد الفتاة، وكان في انتظارهما مجموعة من البلطجية التابعين له، وبمجرد وصولهما قاموا بتوثيق المجني عليه بالحبال، وقام أحدهم بضربه بسكين في جسده.

وأوضحت المعاينة، أن المتهمين قاموا بوضع جثة الطالب في صندوق خشبي وجلبوا كميات من الفحم ووضعوها على الجثة لمنع انبعاث رائحة حين التعفن، ومن ثم حفروا في أرضية الشقة وأنزلوا الصندوق الخشبي، وأهالوا عليه الرمال والأسمنت والسيراميك مرة أخرى، لإخفاء الجثة تماما.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت ان الاجهزة الامنية قامت بإعادة إستجواب شقيق المجنى عليه - بسام - طالب، عقب بلاغه للأجهزة الامنية بتلقيه إتصالًا هاتفيًا من هاتف شقيقه، أبلغه خلاله المتصل بإختطاف شقيقه وطالبه بدفع فدية نظير إطلاق سراحه.

وكشفت وزارة الداخلية، عن مفاجأة، حيث عدل شقيق المجني عليه عن أقواله ونفى واقعة تلقيه إتصالا هاتفيا بخطف شقيقه وعلل ذلك لرغبته فى تكثيف الجهود الأمنية للبحث عن شقيقه.

نجح قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة ومديرية أمن البحر الأحمر، فى كشف غموض مقتل طالب وضبط جميع المتهمين.

وكانت الوزارة اعلنت انه فى إطار تكثيف الجهود لكشف ملابسات ما تبلغ به لقسم شرطة الشروق بغياب بسام أ. م- 23 سنه، طالب ومقيم بدائرة القسم عقب خروجه من مسكنه متوجهًا لزيارة خطيبته المدعوة/ حبيبة - بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وتبين عقب البحث والتحرى أن وراء غيابه كل من أشرف ح. ع- 52 سنه، كيمائى سابق، مقيم بدائرة القسم ، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "مخدرات محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد- تزوير محكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة" ومحبوس إحتياطيًا على ذمة قضية "تزوير"، وحبيبة أ. ح 20 سنه، طالبة ومقيمة بذات العنوان "نجلة الأول وخطيبة المتغيب".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستخراج المتهم الأول من محبسه، وبمواجهته بما جاء بالتحريات أيدها وأقر بأنه نظرًا لعلم المجنى عليه بقيام المتهم بإنتحال أسماء مختلفة للتهرب من ملاحقته أمنيًا للتنفيذ عليه فى الأحكام الصادرة ضده، وسابقة تعديه على نجلته "المتهمه الثانية" بالضرب وتهديدها بالإبلاغ عنه، فقد خطط للتخلص من المجنى عليه حيث قام بإستئجار شقه بأحد العقارات بمدينة الرحاب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وأعد حفره عميقة بالمطبخ، وإستعان بالمتهمة الثانية وكلٍ من محمد ى. م- يحمل جنسية إحدى الدول العربية- 30 سنه ، سائق، مقيم بدائرة القسم- والمحجوز بديوان القسم لعدم حمله جواز سفر وإنتهاء إقامته لإتخاذ الإجراءات الازمة نحو ترحيله إلى دولته، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى "شيك"، و باسم م. ن- 40 سنه، صاحب شركة مقاولات، مقيم بمحافظة الجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام حبس جزئى " شيك ، تبديد ، إستيلاء " بإجمالى حبس 11 سنة و3 شهور، ووليد ح. م- 33 سنه، سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وأحمد ح. م- 21 سنه ، سائق، مقيم بمحافظة الجيزة ، و مجدى ع. أ- 40 سنه ، سمسار عقارات، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق إتهامه فى 7 قضايا "مخدرات، إغتصاب، حريق عمد، ضرب" آخرهم "مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام حبس جزئية، و سيد ر. و- سائق ومقيم بمحافظة الجيزة.

وقامت المدعوة " حبيبة " بإيعاز من المتهم الأول بإستدراج المجنى عليه بدعوى التنزه بمدينة الرحاب ، وعقب ذلك إصطحبته للشقه المشار إليها وفور وصوله قام المتهم الأول وباقى المتهمين بشل حركته بتكبيل يديه وقدميه، وعقب إنصراف باقى المتهمين قام المتهم الأول بخنقه حتى فارق الحياة ثم تخلص من الجثة ومتعلقات المجنى عليه داخل الحفرة السابق الإشارة إليها بمطبخ الشقة محل الواقعة ثم أهال عليها الرمال وأحضر عمال لتركيب سيراميك بمكان التخلص من الجثة وأضاف بتخلصه من هاتف المجنى عليه بإلقائه بالطريق العام.

وتم إستخراج المتهم الثالث من محبسه، وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام وأمن الجيزة ومديرية أمن البحرالأحمر تم ضبط باقى المتهمين، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال الأول أيدوها.

وتم بإرشاد المتهم الأول إستخراج الجثة " فى حضور النيابة العامة " كما عثر بذات الحفرة على متعلقات المجنى عليه وتم ضبط سيارة المجنى عليه بجوار احد المساجد بمدينة الرحاب، وكذا هاتفة المحمول المستولى عليه بمكان التخلص منه بالحى الثالث شرق بدائرة قسم شرطة الشروق.

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