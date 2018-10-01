شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر

قامت كاميرا «مساء dmc»، بعمل جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر.



وقال محمد عصب مسئول غاز حقل ظهر، إن المعمل مقسم لثلاثة أقسام معمل للغاز وآخر للسوائل، ومعمل للكبريت.



وتعد كاميرا "مساء dmc" أول وسيلة إعلامية تدخل حقل ظُهر للغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه عام 2015 من قبل شركة إيني الإيطالية.



ويعد حقل ظهر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى.

