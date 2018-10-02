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حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في واقعة أطفال المريوطية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:59 ص
المتهمين في قضية
المتهمين في قضية اطفال المريوطية
ندى حمودة - أحمد مهدي
تستكمل اليوم محكمة جنح الطالبية، محاكمة المتهمين في واقعة العثور على 3 جثث لأطفال حديثي الولادة متعفنة داخل أكياس بلاستيك أسفل كوبري الدائري بمنطقة المريوطية، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة أطفال المريوطية".
ووجهت النيابة لهم تهم القتل الخطأ، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاة الأطفال، وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.

وقد أحالت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، في 31 يوليو الماضى المتهمين، للمحاكمة.

وتسلمت النيابة، تحليل البصمة الوراثية الـ"DNA" للأطفال الثلاثة الذين عثر على جثامينهم بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق، حيث كشف أن الأطفال الثلاثة من أم واحدة وثلاثة رجال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف غموض وضبط مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبها آثار حروق بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود فريق بحث من قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، وأمن الجيزة، عن التوصل لشاهد رؤية وهو بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور على جثث الأطفال، أقر بأنه نحو الساعة 11 مساءً وأثناء تواجده بمنطقة عمله، شاهد "توك توك" قادما من الاتجاه العكسي بطريق المريوطية يستقله سيدتان وطفلة، وقامتا بإلقاء سجادة وكيسين بلاستيكيين سوداوين، وانصرف سائق "التوك توك"، ثم استقلت السيدتان والطفلة توك توك آخر.

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