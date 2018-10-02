فتحي المزين: حرب أكتوبر نصر لا يموت

تستضيف مكتبة مصر الجديدة في الخامسة مساء الجمعة المقبل مؤتمر " تحيا مصر " فى إطار الإحتفال بمرور 45 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.



وأوضح فتحى المزين المنسق العام لمؤتمر تحيا مصر أن حرب اكتوبر نصر لا يموت وإحتفالنا هذا العام بحرب 6 أكتوبر سيكون بشكل مختلف، ويتم تكريم أكثر من 100 شخصية عامة نراها من رموز العبور ولكن فى المجال العام والتنموى،حتى نترجم عبورنا العسكرى العظيم الى عمل مفيد على الأرض حاليا.



وأضاف:هذا مع إتاحة الفرصة للكيانات التنموية الكبيرة للإستماع اليها مثل بنك الكساء ومستشفى بهية والعديد من المبادرات الهامة، كما سيتم تكريم العديد من أبطالنا فى حرب أكتوبر ايضا.