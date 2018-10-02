ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

فتحي المزين: حرب أكتوبر نصر لا يموت

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:48 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
تستضيف مكتبة مصر الجديدة في الخامسة مساء الجمعة المقبل مؤتمر " تحيا مصر " فى إطار الإحتفال بمرور 45 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.

وأوضح فتحى المزين المنسق العام لمؤتمر تحيا مصر أن حرب اكتوبر نصر لا يموت وإحتفالنا هذا العام بحرب 6 أكتوبر سيكون بشكل مختلف، ويتم تكريم أكثر من 100 شخصية عامة نراها من رموز العبور ولكن فى المجال العام والتنموى،حتى نترجم عبورنا العسكرى العظيم الى عمل مفيد على الأرض حاليا.

وأضاف:هذا مع إتاحة الفرصة للكيانات التنموية الكبيرة للإستماع اليها مثل بنك الكساء ومستشفى بهية والعديد من المبادرات الهامة، كما سيتم تكريم العديد من أبطالنا فى حرب أكتوبر ايضا.

ترشيحاتنا

تعرف على علاج دوالي الساقين

طريقة عمل سمك بلطي بالكاري

أزمة حادة في الأهلي بسبب قرار اتحاد الكرة بخصوص تذاكر مباراة وفاق سطيف

أمن الجيزة يضبط أطراف مشاجرة شارع ترعة السواحل بإمبابة

أسامة هيكل يكشف أماكن بث قنوات الإخوان والسبيل الوحيد لإغلاقها

حريق هائل في محطة كهرباء بالعاصمة السعودية.. فيديو

البحرين تشيد باهتمام الرئيس السيسي بالطلاب ذوي الاحتياجات

حتحوت: مباراة الإنتاج الحربي الفرصة الأخيرة لمتولي في إنبي.. فيديو

الكويت تكشف حقيقة وقف صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة

محمد هنيدى ينضم إلى متسابقي أراب جوت تالنت وأحمد حلمى يرفض وجوده

لجنة الانضباط بالدوري الجزائري تعاقب وفاق سطيف

علي جمعة: الابتلاء والفتنة سنة لا تقتصر على الظالمين وحدهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو
طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب
طريقة عمل سمك بلطي بالكاري
أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟