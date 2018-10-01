زايد: أكثر من 85 ألف مواطن شاركوا في اليوم الأول لمبادرة المسح الشامل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن عدد الحالات التي تم إجراء الفحوصات الطبية عليها، سواء كانت فيروس سي أو ضغط أو سكر وصل إلي أكثر 85 ألفًا في المرحلة الأولى لـ9 محافظات.





وأضافت "زايد"، خلال لقائها علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسبة السيدات وصلت إلي 53%، مقابل 47% للرجال، لافتة إلي أن محافظة القليوبية هي أكثر المحافظات إقبالا علي المبادرة، مشيرة إلي أن أكثر الفئة العمرية ترددا هي من 26 إلي 45 سنة.





وأكملت: «شيء إيجابي إن كل الشعب المصري ينزل ونطمن علي نفسنا، ودي مبادرة غير مسبوقة في التاريخ»، متابعة: «جميع الجهات الدولية مشاركة معانا ومراقبة».



