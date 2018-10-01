ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

زايد: أكثر من 85 ألف مواطن شاركوا في اليوم الأول لمبادرة المسح الشامل

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
توك شو
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن عدد الحالات التي تم إجراء الفحوصات الطبية عليها، سواء كانت فيروس سي أو ضغط أو سكر وصل إلي أكثر 85 ألفًا في المرحلة الأولى لـ9 محافظات.

وأضافت "زايد"، خلال لقائها علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسبة السيدات وصلت إلي 53%، مقابل 47% للرجال، لافتة إلي أن محافظة القليوبية هي أكثر المحافظات إقبالا علي المبادرة، مشيرة إلي أن أكثر الفئة العمرية ترددا هي من 26 إلي 45 سنة.

وأكملت: «شيء إيجابي إن كل الشعب المصري ينزل ونطمن علي نفسنا، ودي مبادرة غير مسبوقة في التاريخ»، متابعة: «جميع الجهات الدولية مشاركة معانا ومراقبة».


ترشيحاتنا

تعرف على علاج دوالي الساقين

أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

شاهد.. فيديو جديد من حفل زفاف أحمد الفيشاوي وندى الكامل

حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.. فيديو

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتعلق بيد الرئيس .. فيديو

روسيا تستعرض عضلاتها ضد الولايات المتحدة في عقر دارها ..فيديو

محمد هنيدى ينضم إلى متسابقي أراب جوت تالنت وأحمد حلمى يرفض وجوده

داعية إسلامي: الشفاعة أمر إلهي يحل أزمة العنوسة في المجتمع ..فيديو

مجلس الأهلي يحضر تكريم حسن حمدي في الأهرام.. صور

مفاجأة.. قاتل طالب الرحاب يشكك في تقرير الطب الشرعي: بنتي ليست عذراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر
أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو
برلماني: وقفنا في وش المدفع عشان خاطر بلدنا.. فيديو
فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟