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حوادث

تفقد خدمات وأقوال أمنية لتأمين مولد السيد البدوي بطنطا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:28 ص
صدى البلد
احمد علي
تفقد اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا يرافقه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية الخدمات والأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة بمحيط ساحة مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا.

كما أعطى مدير الأمن توجيهاته إلى مساعديه بالضرورة رفع درجة الاستعداد الأمني وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي تزامنا مع بدء الاحتفالات بمولد شيخ العرب.

وأشار مدير الأمن إلى ضرورة حسن معاملة الوافدين من كل محافظات الجمهورية حفاظا على أهمية حسن سير احتفالات المولد حتى فعاليات الليلة الكبيرة.
تفقد خدمات وأقوال أمنية لتأمين مولد السيد البدوي بطنطا
تفقد خدمات وأقوال أمنية لتأمين مولد السيد البدوي بطنطا
تفقد خدمات وأقوال أمنية لتأمين مولد السيد البدوي بطنطا
تفقد خدمات وأقوال أمنية لتأمين مولد السيد البدوي بطنطا
تفقد خدمات وأقوال أمنية لتأمين مولد السيد البدوي بطنطا

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