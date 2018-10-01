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ديني

علي جمعة: الإخوان جماعة إرهابية منحلة خالفت أمر الرسول

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:29 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإعادة الخلافة، مشددًا على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرنا بإعادة الخلافة مرة أخرى وإنما أمرنا أن نسحب أيدينا ونتوجه لله تعالى متضرعين.

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الخلافة انتهت منذ عام 1924م، منوهًا بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا أنه عندما تنعدم الخليفة وتنقطع ألا نحاول أن نقيمها مرة أخرى، لأن الأمة ستكون في حالة ضعف وتشرذم، مستدلًا بحديث:«فإن كان فى الأرض خليفة فالزم الخليفة ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك فإن لم يكن فى الأرض خليفة فالهرب الهرب».

وأشار إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرنا بعد انتهاء الخلافة بتكوين جماعة الإخوان الإرهابية المُنحلة الفاسقة، منوهًا بأنهم خالفوا أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- الوارد في الحديث بعدم إقامة الخلافة، لأنهم رأوا في أنفسهم حولًا وقوة، ولذلك فلم يمكنهم الله تعالى من المُلك، لأنه عز وجل هو من يعطي الملك لمن يشاء، كما ورد في قوله تعالى: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (آل عمران : 26).

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