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رياضة

أزمة حادة في الأهلي بسبب قرار اتحاد الكرة بخصوص تذاكر مباراة وفاق سطيف

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
فجر قرار إتحاد الكرة المصري عبر مديره التنفيذي ثروت سويلم حول الجمهور الذى سيحضر مباراة الأهلي ووفاق سطيف المقرر لها غدا أزمة شديدة علي عدة أصعدة.

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة مساء غد باستاد السلام في ذهاب نصف نهائي دورى الأبطال الأفريقي.

وقرر إتحاد الكرة بناء علي قرار الجهات الأمنية منع دخول الجماهير مباراة الغد والاكتفاء بـ 8500 عضو بالأهلي فقط بشرط أن يكون معه كارنيه العضوية وتذكرة دخول المباراة.

كان الأهلي فتح باب الحجز الإلكتروني للجماهير للحصول علي التذاكر عبر الموقع الرسمي الخاص به، وتم حجز خمسة آلاف تذكرة فعليًا.

وكشفت مصادر أن أزمة التذاكر التي تم بيعها سوف تكون سببًا في مشكلة كبيرة للأهلي خلال الساعات المقبلة خاصة في كيفية طريقه استعادتها حقوقها المالية في الفترة المقبلة.

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