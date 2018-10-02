القائم بأعمال رئيس جامعة المنوفية: لن نتهاون فى محاسبة أى مقصر

عقدت أمس، لجنة المنشآت الجامعية برئاسة الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية للتعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة الذى بدأ الجلسة بتقديم الشكر للدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق على ما قدمه خلال فترة رئاسته.



واستأنف "مبارك" الجلسة بمتابعة ماتم تنفيذه حتى الآن من خلال مركز البحوث والاستشارات الهندسية والإدارة العامة للشئون الهندسية والشركات المسئولة والموقف التنفيذى خلال شهر سبتمبر، مشددا على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات وخاصة المتعلقة بصورة مباشرة بالطالب والعمل وفق خطة موزعة للمشاريع ذات أولويات التنفيذ وتعاون كافة الأطراف المعنية للإنتهاء منها وعدم التهاون فى محاسبة أى تقصير فى الأداء، وتكليف مدير عام الشئون القانونية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإرسال إنذارات للشركات المتأخرة فى تسليم اعمالها.



وفى إطار بروتوكول التعاون بين جامعة المنوفية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء وإدارة وتشغيل مجتمع تكنولوجي بحرم الجامعة، والتزامات الجامعة بتوفير خطوط تليفونات وكافة المرافق الأساسية على حدود الأرض المخصصة لإقامة مجتمع الإبداع ناقشت اللجنة إسناد تنفيذ هذه الأعمال إلى إدارة الصيانة بالجامعة تحت إشراف مركز الاستشارات الهندسية والإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة والبدء الفورى فى التنفيذ.



كما ناقشت اللجنة جدول الأعمال واستعراض تقارير عن: البوابات الإلكترونية، والحالة الإنشائية، ومعايير الجودة للمدن الجامعية، وتقرير تأمين منشآت الجامعة ضد أخطار المفرقعات والحريق والأجسام المشتبه بها، ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال صيانة المصاعد بكليات ووحدات الجامعة.



واستعرضت اللجنة المذكرات المقدمة بشأن عمل كافتريا بكلية التمريض وتحديد مكان إقامتها وأعمال الدهانات بالكلية، ودهانات وتجميل المجمع النظرى، حيث اقترح مبارك عمل مسابقة يشترك بها الطلاب لتقديم أفكارهم ووضع تصور لتجميل المجمع النظرى للكليات والفكرة الفائزة يتم تنفيذها ومكافأة الطالب صاحب الفكرة.