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أخبار العالم

زميل مرشح ترامب يفجر مفاجأة مدوية في قضية الاعتداء الجنسي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:41 م
القاضي بريت كافانو
القاضي بريت كافانو
حسام رضوان
كشف تشارلز لودينجتون، زميل الدراسة للقاضي بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب المحكمة العليا، كذب كافانو خلال دفاعه ضد اتهمات الاعتداء الجنسي الموجهة إليه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن لودينجتون قال إن زميله كذب رغم أدائه القسم، عندما نفى تناوله مشروبات كحولية ثقيلة في وقت الاعتداء.

وأضاف أنه منزعج للغاية من الكذب الصارخ للقاضي، الذي نفى شرب الكحول إلى درجة فقدان الذاكرة.

وأكد أنه رأى كافانو وهو ثمل للغاية بسبب الإفراط في شرب الكحول في هذه الليلة.

كانت كريستين فورد قد روت أن كافانو اعتدى عليها قبل 36 عاما، خلال حفل بأحد المنازل، حيث كان ثملا وقادها إلى إحدى الغرف ليعتدي عليها، ولكنها تمكنت من الهرب.

وأنكر كافانو تناوله مشروبات كحولية ثقيلة قائلا "أنا أحب البيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاستجواب جزءا من التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" حول اتهامات كريستين فورد لكافانو.

وتابعت أن التحقيق الذي يجريه "إف بي آي" أخر تصويت الكونجرس على تعيين كافانو بالمحكمة العليا.

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