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تعليم

زوجة الشهيد العقيد مراد فتحي: سعادتي لا توصف بتكريم الرئيس لأبنائي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:26 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكدت رحاب محمود، زوجة الشهيد العقيد مراد فتحي، التي كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفليها المصابين بالتوحد، على هامش الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج، سعادتها البالغة بتكريم الرئيس لهما أمام الجميع.

وأشارت رحاب، فى تصريحات صحفية لها ، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبير لذوى الاحتياجات الخاصة في الآونة الأخيرة، وأن صوتهم أصبح مسموعا، واحتياجاتهم يتم تلبيتها بشكل كبير.

وأكدت ضرورة تفعيل قرارات الوزارة فيما يتعلق بالدمج فى المدارس من وزارة التربية والتعليم، فيما أشاد طفليها "هنا وآدم" بتكريم الرئيس لهما، قائلين: "إحنا سعداء".

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