ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

زراعة النواب: التحقيق في أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:52 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
قال رائف تمراز، وكيل وزارة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك شركة تقوم باستيراد بذور الطماطم من الخارج، ولكن بعد أزمة الطماطم الفاسدة ادعت الشركة أن البعض قاموا بوضع شعارها ووزعوا بذورا مضروبة على الفلاحين، مشيرًا إلى أنه طلب من النيابة العامة التحقيق في هذا الأمر.

وأضاف "تمراز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد علوان، ببرنامج "بلدنا أمانة"، المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الاثنين، أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة لفحص الأراضي التي تم زرعها بالتقاوي المضروبة، لافتًا إلى أن هناك طلب لمناقشة عامة بالبرلمان لوزير الزراعة ووزير قطاع الأعمال ووزير التموين ووزيرة الاستثمار لبحث من هم الذين يستهدفون مصر من خلال تقاوي تعمل على إنتاج محاصيل فاسدة.

وأكد "تمراز"، أنه سيتم التحقيق في أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة، وسيحاسب المخطئين أمام القانون.

ترشيحاتنا

6 حيل لتنظيف حمامك في 15 دقيقة فقط

أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو

يوسف زيدان: والدي تزوج 6 مرات وعندي 11 أخا.. فيديو

قصة مواطن مصرى فى الغربة فارق الحياة لمدة 30 دقيقة بسبب طرده من العمل.. صور

حقيقة انتشار تي شيرت مثير للجدل بين النجمات

تامر عاشور يساند حازم إمام على طريقته الخاصة

مجلس الأهلي يبدأ إجراءات تفعيل فسخ تعاقد الشركات الراعية

أزمة حادة في الأهلي بسبب قرار اتحاد الكرة بخصوص تذاكر مباراة وفاق سطيف

أجيري يعلن أسماء 15 لاعبا من الدوري للمنتخب استعدادا لـ سوازيلاند

كارتيرون يعلق على قرار غياب جماهير الأهلي عن مواجهة وفاق سطيف

عبد المحسن سلامة: الأهلي الأقوى تأثيرا في المنطقة العربية ..صور

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر
أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو
برلماني: وقفنا في وش المدفع عشان خاطر بلدنا.. فيديو
فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟