زراعة النواب: التحقيق في أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة

قال رائف تمراز، وكيل وزارة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك شركة تقوم باستيراد بذور الطماطم من الخارج، ولكن بعد أزمة الطماطم الفاسدة ادعت الشركة أن البعض قاموا بوضع شعارها ووزعوا بذورا مضروبة على الفلاحين، مشيرًا إلى أنه طلب من النيابة العامة التحقيق في هذا الأمر.



وأضاف "تمراز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد علوان، ببرنامج "بلدنا أمانة"، المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الاثنين، أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة لفحص الأراضي التي تم زرعها بالتقاوي المضروبة، لافتًا إلى أن هناك طلب لمناقشة عامة بالبرلمان لوزير الزراعة ووزير قطاع الأعمال ووزير التموين ووزيرة الاستثمار لبحث من هم الذين يستهدفون مصر من خلال تقاوي تعمل على إنتاج محاصيل فاسدة.



وأكد "تمراز"، أنه سيتم التحقيق في أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة، وسيحاسب المخطئين أمام القانون.